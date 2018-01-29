Накануне к зданию НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе подъехал автомобиль, водитель которого «выгрузил» из салона раненного мужчину и скрылся.

Как сообщает российский интернет-портал 5-tv.ru, обнаружившие мужчину врачи диагностировали у него резанное ранение бедра и повреждения сосудов — пострадавшего немедленно госпитализировали в реанимацию. Находясь в полусознательном сознании, 35-летний гражданин Азербайджана уверял медиков, что во всем виновато его падение на льду.

Однако у следователей, вспомнивших, что в городе оттепель, есть и другие версии. По факту случившегося они проводят проверку.