Россия играет большую роль в деле сохранения стабильности и безопасности в нашем регионе, заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, комментируя факт продажи Россией вооружения Азербайджану.

«Мы со своей стороны делаем все необходимое для того, чтобы сохранить военный баланс в регионе, закупая вооружение у Москвы по льготным ценам. Россия, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ и как важнейший региональный фактор, играет важную роль в деле обеспечения региональной безопасности», — заявил Налбандян в ходе пресс-конференции по итогам 2017 года.

При этом Налбандян отметил, что Армения делает всё возможное в рамках своих партнёрских отношений с Россией для повышения своей обороноспособности.

«В 2010 году, когда был подписан новый договор о функционировании российской военной базы в Армении, в нём особым пунктом было отмечено, что российская сторона будет предоставлять Армении новое вооружение, что сейчас и происходит», — заявил Налбандян.