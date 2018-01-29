В столице России произошел вооруженный инцидент, в результате которого был застрелен гражданин Азербайджана.

Как сообщили АПА в правоохранительных органах, происшествие было зарегистрировано ночью 28 января у станции метро «Славянский бульвар». В результате конфликта между тремя участниками, гражданин Азербайджана житель Сумгаита Махир Рустамов (1989 г.р.) от полученного огнестрельного ранения скончался на месте. Второй участник инцидента житель Сумгаита Али Гасанов (1985 г.р.) получил огнестрельное ранение в руку. Он был госпитализирован в больницу.

Стрелок скрылся с места преступления.