Пожар в жилом здании в Баку потушен, сообщает сайт МЧС Азербайджана.

Согласно поступившей в Центр управления при кризисных ситуациях информации, на территории пятиэтажного жилого здания на проспекте Гара Гараева в Низаминском районе Баку сгорели бытовые отходы на площади 5 кв.м.

Пожар был потушен сотрудниками МЧС.

Информация о взрыве в результате утечки газа не соответствует действительности, заявили в МЧС.

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Агентство Sputnik Азербайджан, в свою очередь, сообщает, что в жилом доме произошел пожар. По предварительной версии, причиной возгорания стала утечка газа.

Как заявил главврач Бакинской станции скорой и неотложной медицинской помощи Рауф Нагиев, на место пожара были направлены две бригады медиков.

На месте выяснилось, что пострадавших в данном инциденте нет. Возгорание произошло между этажами.

В настоящее время пожар пытаются локализовать сотрудники Государственной службы пожарной безопасности министерства по чрезвычайным ситуациям АР.

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В Баку в жилом здании прогремел взрыв.

По данным агентства АПА, происшествие было зарегистрировано в 5-этажном жилом здании по адресу проспект Кара Караева, 86 в Низаминском районе столицы. Предположительно причиной взрыва во 2 блоке здания стала утечка газа.

Под завалами могут быть люди, отмечает агентство.