Азербайджан в 2018 году в специальной экономической зоне в Шанхае откроет свой торговый центр.

Как передает 1news, об этом сказал министр экономики Шахин Мустафаев на конференции, посвященной итогам четвертого года реализации «Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджана на 2014-2018 годы», которая проходит в понедельник в Центре Гейдара Алиева.

Отвечая на вопросы предпринимателей, министр напомнил, что в Китае уже действует торговый представитель Азербайджана. В целом же их число в разных странах достигло четырех. По словам Ш.Мустафаева, с этого года деятельность торговых представителей будет усилена.

Кроме того, в феврале планируется направить в Китай очередную экспортную миссию, добавил министр.