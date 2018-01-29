Группа граждан перекрыла улицу Шерифзаде в Ясамальском районе.

По информации Musavat.com, жители устроили акцию протеста из-за проблем с газом, которые продолжаются уже около месяца. По словам жителей, каждую зиму они испытывают проблемы с газом, который подается с таким маленьким давлением, что не возможно согреться и приготовить еду.

Жители перекрыли дорогу примерно на час, затем на место приехала полиция и разогнала протестующих.

Через час после этого давление газа поднялось, однако, как отмечает издание, можно лишь вскипятить чайник, но комби и пятиминутки в ванной комнате домов не включаются.

Устроившие акцию протеста граждане не живут на ул.Шерифзаде, а проживают на задних улочках. Один из жителей сообщил, что в этом массиве около 3000 человек страдают из-за ситуации с газом.