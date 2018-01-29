В российском Новокузнецке возбуждено уголовное дело в отношении 49-летней женщины, которая подозревается в убийстве собственного сожителя. По данным российских СМИ, мужчина поплатился за то, что отказался в очередной слушать хит певицы Натали «О боже, какой мужчина».

Сыщики установили, что в тот вечер, когда произошла трагедия, сожители распивали спиртные напитки. Затем мужчина отправился на кухню готовить борщ, а женщина решила включить музыку — «для настроения». Выбор пал на любимую песню новокузнечанки. Однако после 10 повторов одного и того же шлягера у мужчины не выдержало терпение и он потребовал от сожительницы сменить репертуар.

В результате между парочкой вспыхнула ссора. Не сумев совладать с эмоциями, женщина выхватила кухонный нож и несколько раз ударила им обидчика.