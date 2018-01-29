В Грузии с участием азербайджанских военнослужащих продолжается учебный курс горной подготовки в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира».

Как передает АПА, в проходящих в селе Гудаури учениях принимают участие военнослужащие из Азербайджана, Грузии, Латвии, Польши и Армении, в целом 13 человек.

В ходе учений военнослужащие обучаются навыкам ходьбы на лыжах, преодолению снежных сугробов, ведению поисково-спасательных операций и организации эвакуации, созданию убежища, ночевки и др.

В конце учений военнослужащие сдадут экзамен. Успешно сдавшие экзамен лица получат сертификат и характеристику для участия в будущих курсах.

Учебный курс горной подготовки завершится 2 февраля.