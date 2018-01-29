За последнюю неделю в результате проведенных Государственной миграционной службой (ГМС) мероприятий по предотвращению незаконной миграции были задержаны 22 человека: 10 граждан Турции, 7 граждан Исламской республики Пакистан, 4 гражданина Индийской республики и один подданный Туркменистана.

Как передает АПА, в результате расследований стало известно, что незаконно нахоядщиеся на территории Азербайджане 9 граждан Турции были доставлены с помощью гражданина Турции Кенана Дурмуша с целью переправки в Европу за большую сумму денег.

Иностранцы, разрешения на проживание которых были анулированы, поверив обещаниям Кенана Дурмуша доставить их в Европу, скрывались по различным адресам без намерений покидать Азербайджан. Однако их удалось задержать.

Установлено, что другие задержанные, прибывшие в Азербайджан, 1 гражданин Турции, 4 гражданина Индии, 7 граждан Пакистана, 1 гражданин Туркменистана нарушали правила пребывания и проживания в стране.

Незаконные действия указанных граждан полностью доказаны, факты были подтверждены.