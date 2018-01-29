Сегодня в 16.30 сотрудники полиции обеспечат принудительный привод в Сабаильский районный суд главу юридической фирмы «Bиза» Аслана Исмайлова.

Об этом он сам сообщил агентству Turan. По его словам, судебное разбирательство проводится в связи с иском главы партии «Современный Мусават» Хафиза Гаджиева в порядке частного уголовного обвинения. Гаджиев обвиняет его по статье 148 (оскорбление).

«Хафиз Гаджиев счел оскорблением мою публикацию в facebook о его недвижимости. Мой вопрос: на какие средства он приобрел их, Гаджиев считает оскорблением. Но в моих постах нет оскорбления и на самом деле правоохранительные органы должны расследовать происхождение недвижимости Гаджиева в Баку и Гейгельском районе», — отметил Исмайлов.

Исмайлов напомнил, что в 2017 году он сам подал иск против Гаджиева.

«Хафиз Гаджиев оскорбил меня в медиа. Я обратился в суд. B Наримановском районном суде после 8 заседаний дело передали в Бинагадинский районный суд.

B день заседания я был в здании суда и секретарь сказал, что заседание скоро начнется. Но через полчаса мне заявили, что решение суда уже объявлено. Я выразил протест и сказал, что решение судьи должно объявляться в зале суда. Судья совершил беззаконие. После этого, судья Рашад Алиева начал уголовное дело против меня по статье 221 — «хулиганство»», — отметил Исмайлов.

Затем уже Хафиз Гаджиев обратился в Сабаильский районный суд с иском в порядке частного уголовного обвинения.