29 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с генеральным директором Европейской комиссии по транспорту и мобильности Хенриком Хололеем.

Генеральный директор Европейской комиссии по транспорту и мобильности Хенрик Хололей поздравил президента Ильхама Алиева с успехами, достигнутыми в деле создания в Азербайджане транспортной инфраструктуры, в том числе строительством нового морского порта, сдачей в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, полноценным развитием в стране современной авиасети.

На встрече было подчеркнуто значение Азербайджана как одного из ведущих международных транспортных коридоров, отмечена важная роль нашей страны в области транспортной сети, указано, что Европейский Союз придает стратегическое значение этой работе.

В ходе беседы была подчеркнута необходимость налаживания между Азербайджаном и Европейским Союзом регулярного диалога в транспортной сфере и состоялся обмен мнениями об углублении сотрудничества в этой области.