Коллегия министерства здравоохранения приняла решение «О подтверждении некоторых нормативно-правовых актов по регулированию фармацевтической деятельности».

Как передает Репорт, согласно решению, утверждены «Требования к производству, перевозке и хранению лекарственных средств», «Требования к оптовой продаже лекарственных средств», «Требования к аптечным организациям и правила отпуска лекарств аптечными организациями».

Согласно правилам, в предприятиях оптовой продажи должны быть подготовлены Стандартные операционные процедуры. За организацию системы управления качеством ответственен руководитель предприятия, и требует их активного участия.

По требованиям, если аптеки, находящиеся в собственности государства или работающие на основе лицензии, не отвечают данным требованиям, министерством принимаются меры по приостановке действия или аннулирования лицензии аптеки, предусмотренные в законе «О лицензиях и разрешениях». Требования затрагивают и другие моменты.