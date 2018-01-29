Министр иностранных дел Эдвард Налбандян ответил в ходе сегодняшней пресс-конференции на вопрос, какие советы давал ему российский бизнесмен Рубен Татулян, известный как «смотрящий Сочи» Робсон.

Рубен Татулян был советником министра ИД и обладал дипломатическим паспортом Армении. США включили его в санкционный список «воров в законе».

«Да, господин Татулян был советником министра с 2016 по конец 2017 года. И он оказывал помощь армянам в южных регионах России», сказал министр.

Накануне Татулян назвал министра финансов США «дебилом» и заявил, что не хотел бы видеть эту страну на карте мира.