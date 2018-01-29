Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Милоша Земана с переизбранием на пост президента Чехии.

«Поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Чехии. Уверен, что мы успешно продолжим совместные усилия для развития и укрепления азербайджано-чешских отношений», — сообщается на сайте главы государства.

Кроме этого, Ильхам Алиев поздравил Саули Ниинистё с переизбранием на пост президента Финляндии.

«Уверен, что совместными усилиями мы добьемся расширения и развития азербайджано-финских связей и отношений», — подчеркнул президент Азербайджана.