Американское рейтинговое агентство Weiss присвоило криптовалютe Ethereum более высокий, чем биткоину, рейтинг. Об этом пишет Forbes со ссылкой на материалы Weiss.

Ethereum, который называют основным конкурентом биткоина, получил оценку B, биткоин — С+. Как пояснили в агентстве, хотя биткоин доминирует на рынке, а также представляет собой «сильный бренд», он не получил более высокий рейтинг из-за проблем со скоростью транзакций и неготовности к срочному обновлению кода.

Сеть Ethereum, напротив, лучше готова к обновлениям и проводит транзакции быстрее, уточнило Weiss.

Всего в списке 74 криптовалюты, ни одна из них не получила высший рейтинг A, поскольку, как объяснило агентство, все цифровые деньги слишком волатильны.

После публикации рейтинга стоимость Ethereum выросла с тысячи долларов до 1,2 тысячи долларов, 29 января, по данным CoinDesk, цена достигала 1 256 долларов. К 13:50 мск Ethereum снижался на 3,4 процента, его стоимость составила 1 205 долларов.

К этому же времени биткоин потерял с момента предыдущего закрытия 3,7 процента, снизившись до 11,2 тысячи долларов; Ethereum по отношению к биткоину подорожал на 3,5 процента.

Cointelegraph называет рейтинг Weiss «ужасно ошибочным», издание отмечает, что агентство, к примеру, оценило выше биткоина криптовалюту Cardano, которая существует только на бумаге. Гендиректор инвестиционной компании LDJ Capital Дэвид Дрейк в беседе с Forbes, напротив, назвал рейтинг заслуживающим доверия.