28 января в результате рейда, проведенного на территории охотничьего хозяйства Махмудчала МЭПР, были задержаны граждане Саудовской Аравии Алсеадис Абдулла Ибрагим, Альжума Фахад Абдулла и Альмарзоог Абдулазиз Марзоуг, которые занимались незаконной охотой. У них в качестве вещественных доказательств были изъяты 3 охотничьих ружья и 6 патронов.

Как сообщили АПА в МЭПР, нарушение было задокументировано, и каждый нарушитель оштрафован на 2000 манатов. Общая сумма штрафа составила 6000 манатов.

МЭПР обратится в Государственную миграционную службу для депортации правонарушителей на родину.

МЭПР продолжает работу по предотвращению случаев незаконной охоты.