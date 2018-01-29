28 января в результате рейда, проведенного на территории охотничьего хозяйства Махмудчала МЭПР, были задержаны граждане Саудовской Аравии Алсеадис Абдулла Ибрагим, Альжума Фахад Абдулла и Альмарзоог Абдулазиз Марзоуг, которые занимались незаконной охотой. У них было в качестве вещественных доказательств изъято 3 охотничьих ружья и 6 патронов. Об этом сообщила пресс служба Минэкологии.

Согласно сообщению ведомства, нарушение было задокументировано согласно действующего законодательства, и каждый нарушитель был оштрафован на 2000 манатов. Общая сумма штрафа составила 6000 манатов.

Кроме того, МЭПР обратиться в Государственную миграционную службу для депортации арабских правонарушителей будет на родину.