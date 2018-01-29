«В этом году завершилось выполнение третьей Госпрограммы по развитию регионов Азербайджанской Республики. Реализация государственных программ предыдущих лет прошла очень успешно, и стоявшие задачи были выполнены».

Как сообщает официальный сайт главы государства, об этом сегодня на конференции, посвященной итогам четвертого года выполнения «Государственной программы по социально-экономическому развитию регионов Азербайджанской Республики» на 2014-2018 годы, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства сказал, что реализация этих программ стала поворотным моментом в развитии регионов: «С 2003 года Азербайджан добился больших успехов. В нашей стране обеспечено всестороннее развитие. Проводимые в стране реформы высоко оцениваются мировым сообществом. В Азербайджане обеспечена стабильность, источником которой является воля народа, союз народ-власть. Наша страна успешно развивается в условиях безопасности и спокойствия. По параметрам развития и гражданской солидарности Азербайджан является одной из образцовых стран».