Курс продажи доллара США на рынке наличной валюты Азербайджана упал ниже 1,70 манатов. В филиалах Amrahbank доллар продается уже по 1,6995 маната. Как отмечает агентство Репорт, с лета курс продажи наличного доллара был выше 1,70 манатов.

Аналитическая группа агентства отмечает, что на очередном валютном аукционе Госнефтефонда Азербайджана и Центробанка на этой неделе официальный курс может упасть ниже нынешнего 1,7001 AZN/USD. Снижение курса доллара связано с удешевлением доллара на глобальном рынке и ростом мировых цен на нефть.

Эксперты агентства допускают вероятность снижения курса доллара на рынке наличной валюты до 1,63-1,65 AZN/USD, а официального курса – до 1,67 AZN/USD: «Однако не исключено, что к концу года доллар вновь начнет дорожать».