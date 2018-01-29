Британскую комедию «Смерть Сталина» показывают в кинотеатрах Армении. Страна стала единственным членом ЕАЭС, на территории которого показ фильма не запретили, сообщают ереванские СМИ.

Премьера комедии состоялась 25 января, фильм идет в кинотеатрах «Синема Стар» и «Кино Парк».

Министерство культуры России ранее отозвало прокатное удостоверение у британской комедии за 2 дня до премьеры фильма. Общественный совет российского Минкульта пришел к выводу, что фильм не несет ни исторической, ни культурной ценности, зато в нем оскверняется советская символика – гимн, ордена и медали. Комедию запретили также в Белоруссии, Казахстане и Киргизии. В Казахстане фильм покажут только в рамках фестиваля Clique («Клик»).

Помимо стран ЕАЭС, показ картины запретили также на территории большинства стран СНГ.