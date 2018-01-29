«Посещение членом Европарламента от Швеции Ларсом Адактуссоном оккупированных территорий Азербайджана накануне дня памяти жертв Холокоста является поддержкой кровавой этнической чистки, которую Армения учинила в отношении более миллиона азербайджанцев, можно рассматривать как поддержку акта геноцида вХоджалы».

Об этом сообщил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев отметил, что подобные визиты нарушают законы Азербайджана и международные правовые нормы, а также вредят усилиям Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию конфликта.

«Особенно постыдным является то, что визит члена Европарламента Ларса Адактуссона был организован и профинансирован руководством действующего в Брюсселе армянского лобби, которое занимается грязной торговлей бриллиантами и отмыванием денег. В то время как государства-члены ЕС сами страдают от агрессивного сепаратизма, ЕС и Европарламент поддерживают территориальную целостность и суверенитет стран Восточного Партнерства, незаконный визит Ларса Адактуссона на оккупированные территории Азербайджана и его контакты с созданным на этих оккупированных территориях криминальным режимом вызывают недоумение.

Вместо того чтобы поддерживать агрессивный сепаратизм, последствия оккупации и насилия, Ларс Адактуссон, как член Европарламента, мог бы поделиться опытом Аландских островов, которые являются успешной моделью автономии между Швецией и Финляндией, внеся тем самым свой вклад в урегулирование армяно-азербайджанского конфликта и обеспечение устойчивого мира в регионе.

Имя указанного дипломата будет включено в список нежелательных лиц», — отметил спикер МИД.