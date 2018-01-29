Холокост — это страшная и невыносимая для памяти еврейского народа трагедия. Это – боль, страдания, унижения, оскорбления, зверство, варварство, массовое уничтожение еврейского народа со стороны озверевшего и оголтелого фашистского режима. Впервые в своей жизни я узнал об этом еще, будучи ребенком от своего дедушки, который потерял в этом геноциде всю свою семью всех родных на территории современной Украины. Он остался жив только потому, что в это время находился на фронте. Защищая свою Родину и пройдя от Киева до Берлина, он не смог защитить своих родных. И, наверное, это так больно, когда ты возвращаешься победителем, а твой дом опустел, всех убили и некому тебя встретить.

Об этом во влиятельной израильской англоязычной газете The Jerusalem Post написал глава израильской неправительственной организации «Международные проекты для общества», известный эксперт в области международных отношений Арье Гут в своей статье «Холокост и роль Азербайджана в спасении европейских евреев».

Автор статьи подчеркивает, что в результате Холокоста — катастрофы европейского еврейства было уничтожено 6 миллионов евреев. «К концу Второй мировой войны нацисты уничтожали даже следы от лагерей смерти, сохранились свидетельства о вывозе либо уничтожении уже захороненных останков людей перед приходом советских войск. Почему надо выделять среди жертв именно евреев — ведь нацизм истреблял многие народы? Об этом очень лаконично и точно сказал лауреат Нобелевской премии мира, узник нацистского концлагеря Освенцим Элиэзер Визель: «Не все жертвы были евреи, но все евреи были жертвами нацистов», — отмечает автор статьи.

Арье Гут приводит слова из книги Элиэзера Визеля «Ночь» – воспоминания еврейского мальчика об Освенциме»: Никогда мне не забыть эту первую ночь в лагере, превратившую всю мою жизнь в одну долгую ночь, запечатанную семью печатями. Никогда мне не забыть этот дым… Никогда мне не забыть эти лица детей, чьи тела на моих глазах превращались в кольца дыма на фоне безмолвного неба. Никогда мне не забыть это пламя, навсегда испепелившее мою веру. Никогда мне не забыть эту ночную тишину, навсегда лишившую меня воли к жизни. Никогда мне не забыть эти мгновения, убившие моего Бога и мою душу, эти сны, ставшие жаркой пустыней. Никогда мне не забыть этого, даже если бы я был приговорен жить вечно, как Сам Бог. Никогда».

По мнению Арье Гута, массовое уничтожение евреев было закодировано германской бюрократией как «окончательное решение еврейского вопроса», европейское еврейство гибло в гетто, концентрационных лагерях, во время «маршей смерти» и в результате массовых расстрелов. «В тот период мало где евреи могли скрыться, спасаясь от этого ужаса, варварства и жестокости. Одним из таких государств был Азербайджан, где народ всегда отличался своим гуманным отношением к другим народам. В сентябре 2016 года, во время исторического визита в Азербайджан президента Всемирного еврейского конгресса Рональда Лаудера, мне посчастливилось взять у него интервью. На мой вопрос какое у него впечатление о положении еврейской общины в Азербайджане, Лаудер ответил: «Я знаю, что во время Холокоста Азербайджан стал одним из немногих убежищ, а затем и настоящей Родиной для европейских евреев, которые спасли свою жизнь и жизнь своих детей от нацистов. Побывав в этой стране, я убедился в том, что в Азербайджане к евреям самое доброжелательное отношение», – пишет Арье Гут в своей статье во влиятельной израильской англоязычной газете The Jerusalem Post.

Гут подчеркивает, что это известный факт, что азербайджанская нефть сыграла огромную роль в победе во Второй мировой войне. «Азербайджанский народ также внес большой вклад в завоевание победы над фашизмом и ради победы во Второй мировой войне Азербайджан понес многочисленные жертвы. Многочисленные беженцы и вынужденные переселенцы в этой войне, большинство из которых были евреи, нашли убежище, а затем и Родину в Азербайджане. Среди них были и члены моей семьи, которые спаслись благодаря гуманности и толерантности азербайджанского народа»,- подчеркивает израильский эксперт.

Арье Гут пишет в своей статье, что стоит привести пример героизма азербайджанского разведчика под псевдонимом «Садыгашвили» (Гамза Джумшуд оглу Садыгов), который в составе советской военной разведки под Сталинградом взял в плен ближайшего соратника Гитлера – генерала Иоханна фон Родденбурга, который отличался особой жестокостью и самолично уничтожал евреев. «Этого зверя в облике человека называли отцом «биологической бомбы» Гитлера, который проводил испытания на еврейских детях. Именно азербайджанец Гамза Садыгов стал спасителем еврейских детей, благодаря его смелости и храбрости были спасены от верной гибели несколько десятков еврейских семей.

Вот что пишет Абрам Зиновьевич Коган, сотрудник 52-й особой мотострелковой бригады бывшего НКВД, о полковнике разведки 51-й мотострелковой дивизии Гамзе Садыгове: «С героем-азербайджанцем меня познакомил мой земляк (мы оба выходцы из еврейских семей), родившийся в Баку, Исаак Аарон Михайлович. Он тоже был сотрудником контрразведки 51-й мотострелковой дивизии. Мы подружились с полковником Садыговым. На то были свои причины, одной из которых стало освобождение им более 30 еврейских семей и многих еврейских детей, спрятавшихся в детском саду «Красный». Список освобожденных детей я направил в Москву. Полковник Гамза Садыгов спас еврейских детей, содержащихся во «Дворце смерти», а дворец сжег, чтобы замести следы. Я и мои друзья-евреи звали Садыгова «земляком». Мы направили в синагогу письмо о героизме полковника, подписанное одиннадцатью офицерами. Мы просили руководителя синагоги Соломона, чтобы он молился об азербайджанце Садыгове также, как молится о нас. В отношении него у нас были свои планы. Ждали конца войны».

Арье Гут приводит в своей статье материалы исследований, в выходящей в Тель-Авиве на иврите газете «Maariv», где военный журналист И.Фельдман подробно рассказывает о Г.Садыгове в статье «Долг». В частности, он пишет: «…Война — такая сцена, где выясняется, кто есть, кто. Она не прощает никого и ни для кого не делает поблажек. Бакинец Гамза Садыгов в боях за Сталинград спас наших детей от неминуемой гибели. 1942 год станет одной из основных страниц новой истории Израиля. Мы просим наших еврейских историков, чтобы они писали об этом бакинце (Гамза Джумшуд оглу Садыгов родился 10 мая 1915 г. в Агдамском районе) — доблестном воине, который спас наших детей из фашистского плена. Чтобы они освещали его героизм, его бескорыстную помощь нашим семьям и детям. Нам нельзя забывать такую историю».

Гут подчеркивает, что долгие годы имя Садыгова было предано забвению. «Оно не встречалось в учебниках истории, редко упоминалось в мемуарной литературе, и о нем практически никто не знал. Сегодня, когда открылись многие архивы и достоянием гласности стали полузабытые имена, Гамза Джумшуд оглы Садыгов, как бы снова оказался рядом с нами. На фронте он был больше известен под псевдонимом «Садыгашвили». Главным событием его военной биографии стала битва под Сталинградом. Здесь он выполнял очень серьезные поручения командования, взял в плен гитлеровского генерал-лейтенанта Иоханна Фон Родденбурга, который с особой жестокостью истреблял евреев. Гамза Садыгов был награжден орденами и медалями. За мужество и героизм он был представлен к «Золотой звезде» Героя Советского Союза. Документов о нем и его доблести достаточно много. Гамза Садыгов вернулся в Азербайджан, в родной Агдамский район, как герой. В настоящее время могила этого героя находится на территории Азербайджана, которая оккупирована Арменией и больно думать, что герой спасший еврейских детей от фашистов, сам лежит под ногами у армянских фашистов, которые ничем не отличаясь от немецких фашистов истребили детей как в азербайджанском городе Ходжалы, так и в других оккупированных и близлежащих районах Азербайджана. Что касается могилы Садыгова, то есть сведения, что могила героя разрушена армянскими вандалами. Родные – его дети и внуки хотят посетить его могилу. Однако не могут, так как летом 2014 года трое азербайджанцев – Дильгам Аскеров, Шахбаз Гулиев и Гасан Гасанов – были взяты в плен в оккупированном Арменией Кяльбаджарском районе Азербайджана, когда намеревались навестить могилы своих родных. Гасан Гасанов при этом был убит. Армянская сторона, пытаясь оправдать свои действия, обвиняет задержанных в диверсионной деятельности. Минобороны Азербайджана официально отрицает подобные обвинения», – отмечает Арье Гут.

По словам Гута, своим подвигом и героизмом Садыгов воздвиг в сердцах благодарных ему поколений памятник отваги и бессмертия. «И таких героев в Азербайджане немало, однако у азербайджанского народа есть такое качество — скромность, здесь не принято говорить о сделанном добре, поэтому имя героя Садыгова, боровшегося с фашизмом и спасшего еврейские семьи, очень мало известно в мире, в то время как в Армении создан масштабный культ генералов-фашистов и палачей Дро и Нжде», – пишет Гут.

По словам эксперта, мы не вмешиваемся в суверенные правы народы трактовать свою историю, историческое прошлое и увековечивать память своих национальных героев. «Однако мы не должны молчать, когда в национальных героев превращаются люди, причастные к чудовищным преступлениям Холокоста. И сейчас, когда нацизм поднимает голову то в Армении, то в Украине, а то еще где-то, израильтяне не могут и не должны за этим молча наблюдать. Так как популяризацию нацизма, терроризма и фашизма, нужно пресекать и останавливать раньше, чем возгорится пожар, оно имеет свойство распространяться быстрее, чем огонь, потом может быть поздно. Почему массовая резня и убийство тысяч людей стали на исходе XX века и в начале XXI века коренным пунктом всех коллизий- духовных, нравственных, политических, втягивая в себя все остальные проблемы. Холокост — это трагедия моего народа, трагедия, которая долгое время была закрытой темой. Именно поэтому для меня кровавый и варварский акт геноцида в азербайджанском Ходжалы — эта моя личная боль, это и моя личная трагедия. Есть географические названия, которые обозначают гораздо большее, нежели просто точку на карте. Это имена деревень и городов, ставших символом жестокости и бесчеловечности — Бабий Яр, Лидица, Орадур, Хатынь, Сонгми. В начале 90-х годов прошлого века этот список пополнился еще одним названием — азербайджанским городом Ходжалы. Это уже исторический факт, что армянские вооруженные силы и отряды наемников не пощадили фактически никого из ходжалинцев, не успевших покинуть город и его окрестности. Эта варварская жесткость в отношении невинных детей, женщин и стариков не поддается никакому объяснению. Мир должен знать о том, что это преступление направлено не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества. Сегодня люди, занимающие высокие посты в Армении — Сейран Оганян, Серж Саргсян, а также Роберт Кочарян и другие, как виновники учиненного геноцида, должны предстать перед международным судом. Преступление не должно остаться безнаказанным, так как безнаказанность порождает новое преступление», – пишет Арье Гут в своей статье во влиятельной израильской англоязычной газете The Jerusalem Post.

Автор статьи подчеркивает, что сегодня это уже не секрет, что в Армении на государственном уровне пропагандируется идеология фашизма, расовая дискриминация, а армянским фашистам, и нацистам, которые тесно сотрудничали с фашистской Германией, возводятся памятники, в их честь называются улицы, площади, учебные заведения, стратегические центры и т.д. «Популяризация фашизма, антисемитизма и терроризма стала в этой стране Южного Кавказа интегральной частью государственной политики. В Армении наряду с тюркофобией, также свирепствует и антисемитизм. Обвиняя евреев и Израиль в своих бедах, Армения параллельно проводит политику популяризации генерала СС фашистской Германии Гарагина Нжде, Драстамата Канояна (известного по прозвищу «Дро»), террориста Монте Мелконяна и других им подобных, как «национальных героев», увековечивает их память и имена. В свое время сформированная Гарегиным Нжде шовинистическая армянская национальная идеология с расистским уклоном на современном этапе является основной идеологией правящей Республиканской партии Армении и правительства Армении во главе с Сержом Саргсяном. Никто не забыл, что в мае 2016 года в Ереване президент Саргсян лично принял участие в открытии памятника фашисту Нжде. Самое страшное и возмутительное то, что фашистская идеология под названием «Нждеизм» включена в Армении в программу учебных заведений, и молодое поколение воспитывается на этих «ценностях».

Как, скажите нам, реагировать на памятник пособнику нацистов, фашисту и антисемиту Гарегину Нжде в Ереване. Может ли страна назвать своим героем фашистского преступника, обвиненного в преступлении против человечества? Увековечивание памяти армянского фашиста и антисемита генерала Гарегина Нжде – это позор и оскорбление памяти жертв Холокоста. Лично для меня, для человека, чей дедушка потерял всех членов своей семьи, которые были уничтожены фашистами в Украине, – это невыносимая боль в душе. Именно поэтому для меня это и личная трагедия», – подчеркивает Арье Гут.

Израильский эксперт отмечает, что в отличие от современной Германии, которая тщательно предупреждает своих молодых людей об ужасах, которые совершила нацистская Германия, глубоким пороком современного армянского общества в целом является создание культа личности вокруг армянских фашистов — Дро и Нжде. «В честь них чеканятся монеты, им возводятся памятники, снимаются фильмы об их жизни и деятельности, как будто они являются настоящими народными героями. История никогда не забудет о жестокости 20-тысячного армянского легиона нацистского вермахта во время Второй мировой войны. Это можно назвать бомбой замедленного действия, так как молодежь, выросшая на такой идеологии, в будущем будет продолжать дело фашизма и терроризма. При финансовой поддержке правительства Армении издана книга под названием «Гарегин Нжде и его учение», о нем снят фильм, который обошелся в несколько миллионов долларов США. Вот на что расходуют в Армении финансовую помощь США и России — на популяризацию нацизма, фашизма и терроризма. Эта государственная политика Армении является примером крайнего неуважения к миллионам людей, погибшим в борьбе против фашизма во Второй Мировой войне, их близким, а также ветеранам, особенно гражданам бывшего СССР, которые имеют исключительные заслуги в завоевании победы над фашизмом. Неужели у армян нет других героев, кроме фашистов Нжде, Дро?», – задает риторический вопрос Арье Гут.

Несколько дней назад, глава МИД России Лавров заявил, что «не может не тревожить тот факт, что в последнее время мы наблюдаем ползучую реабилитацию нацизма. В ряде государств, в том числе причисляющих себя к эталонам демократии, проводится системная линия на пересмотр итогов Второй мировой войны, включая прославление деятельности гитлеровцев и местных коллаборационистов», — добавил Лавров, коснувшись также «войны с памятниками» в некоторых странах Евросоюза.

«Очень странно, – пишет Арье Гут, – что глава МИД России ничего не сказал об Армении, но в официальном Ереване могут смело записывать озабоченность Москвы героизацией нацизма и на свой счет.» Сегодня в Международный День Памяти Жертв Холокоста хочу отметить тот факт, что Армения встала в ряд государств, попирающих нормы общечеловеческой морали и пытающихся одухотворять и облагораживать собственных преступников прошлого. Нынешний президент Армении постепенно претворяет в жизнь идеи террористической партии «Дашнакцутюн» и таких «героев» как Нжде, Дро, Мелконян, которые превратили Армению в моноэтническое государство, что являлось одним из основных целей фашизма.

Все это дает основание говорить, что Армения — это страна, поддерживающая фашизм и террор на государственном уровне. И если мир и дальше будет замалчивать пропаганду фашизма и терроризма в Армении, то это станет угрозой для всего мирового сообщества»,- резюмирует Арье Гут в своей статье во влиятельной израильской англоязычной газете The Jerusalem Post.