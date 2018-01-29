На сегодняшнем заседании комитета председатель Комитета Милли Меджлиса по культуре Рафаэль Гусейнов предложил создать в Азербайджане Центральный парк «Джумхуриет».

Как сообщает АПА, председатель комитета напомнил, что в этом году отмечается столетие АДР: В этом парке могут быть воздвигнуты памятники тех, кто сыграл роль в истории Республики, чтобы новое поколение регулярно знакомилось с этим».

Напомнив агитационную роль сада 26 Бакинских комиссаров в период СССР, председатель комитета сказал, что создание парка «Джумхуриет» целесообразно.