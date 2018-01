Житель Великобритании Кирран Герлинг (Kirran Girling) случайно узнал об измене своей девушки Эммы Поллард (Emma Pollard) во время просмотра анонса реалити-шоу с ее участием. Об этом молодой человек сообщил в Twitter.

«Ты не хочешь мне ничего рассказать, детка?» — поинтересовался он у Поллард. «Я тут смотрел ящик и увидел анонс новой серии программы Celebs Go Dating, где моя миссис лобызается с душным Майком», — пояснил он, опубликовав фото-доказательство измены своей девушки с полузащитником кипрской сборной по футболу Майклом Таласситисом (Mike Thalassitis).

Пост Герлинга набрал более 12 тысяч лайков и 4,5 тысячи репостов и привлек внимание пользователей Twitter, которые встали на защиту обманутого парня и принялись критиковать поведение Поллард. «Как же низко может опуститься женщина ради нескольких минут славы», — возмутился один из них.

«Если тебе нужно дружеское плечо: я рядом», — заявил другой.

Несмотря на множество комментариев, Поллард так и не ответила своему молодому человеку, продолжив, как ни в чем не бывало, съемки в Celebs Go Dating.

@emmapollyy … you got something you want to tell me babe? Watching telly to see an Advert come on of the new series for @CelebsGoDating to find my Mrs snogging the face off muggy mike #muggedoffbymike @MikeThalassitis 🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/8ZXiK3EmsZ

— Kirran Girling (@Kirrangirling) 23 января 2018 г.