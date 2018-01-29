Помощник президента АР по общественно-политическим вопросам Али Гасанов прокомментировал обвинения в свой адрес, озвученные главой агентства «Туран» Мехманом Алиевым.

«Минвал» публикует интервью А.Гасанова газете «Ени Мусават» с незначительными сокращениями:

— Принимали ли вы какое-либо участие в аресте и последующем освобождении руководителя агентства «Туран» Мехмана Алиева, будучи помощником президента Азербайджана, ответственным за реализацию политики в области СМИ?

— Сожалею, что Мехман Алиев в нескольких интервью и заявлениях выдвинул безосновательные и не основанные на фактах претензии и захотел сформировать отрицательное мнение о высокопоставленных госчиновниках, ответственных за проведение в Азербайджане информационной политики и охрану законов в стране. Мехман Алиев заявил, что его арест инициировали я, будучи помощником президента, и генпрокурор Закир Гаралов после обсуждения с высшим руководством. Он зашел еще дальше и заявил, что его арест связан с президентскими выборами в 2018 году, якобы Мехман представил в Администрацию Президента какую-то концепцию серьезных реформ, а этот документ попал мне в руки, после чего было принято решение о его аресте. Решительно заявляю, что это абсурдно и не соответствует действительности. Это в корне неверное мнение и умозаключение, носящее цель очернить меня как лицо, ответственное за информационную политику государства.

— Как вы считаете, какова цель этих заявлений?

— Мехман Алиев не настолько наивен, чтобы поверить в подобные собственные заявления, которые он целенаправленно озвучивает. Он прекрасно осведомлен о том, как формировалась и проводилась государственная информационная политика, начиная с 90-х годов, эффективность этой политики за прошедший период, о том, как иностранные круги пытались вмешаться во процессы внутри страны с помощью его агентства и других структур и не смогли этого сделать. Пусть покажет мне хоть одно государство в мире, которое не старается управлять своими СМИ и пускает все на самотек. Мехман Алиев осознает, что он говорит, и озвучивание этих мыслей – это просто очередное задание, которое он получил…

Я знаю Мехмана с юности. В конце 1980-х – начале 90-х годов мы учились с ним в Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова. Он учился на факультете журналистики, а я – истории. Оба мы начали заниматься политикой с того периода, оба были «алиевцами», но он пропагандировал Абульфаса Алиева, а я Гейдара Алиева. И Мехман, и я всегда были верны своим позициям и мировоззрению. Мы сохранили различие в позициях, и этот фактор никогда не оказывал негативного влияния на наши отношения в целом. Полагаю, сейчас тоже не должно оказывать. Мехман видит развитие Азербайджана и благополучное будущее нашего народа со своей позиции, а я иначе – я уверен, что это благополучие и развитие обеспечивают и будут обеспечивать именно нынешние власти. Что касается попытки Мехмана связать свой арест со мной и другими конкретными должностными лицами, а также политизировать этот вопрос, то я хорошо это понимаю. Он хочет убедить себя и окружающих, что он не простой журналист, а имеет более высокий статус. Да и пусть, мы не возражаем. Для нас, для нашего правительства Мехман Алиев ничем не отличается от остальным учредителей и руководителей СМИ. Он является и журналистом, и предпринимателем, а также работает с иностранным фондом и структурами, а значит, является ответственным лицом, у которого есть определенные обязательства. Но никто не обладает какими-либо преимуществами или иммунитетом перед законом, в том числе в плане налоговых обязательств.