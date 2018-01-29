30 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром в некоторых местах туман, ветер северо-западный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит -1-3°, днем 1-3° тепла, в Баку ночью -1-3° мороза, днем 1-3° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 768 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 50-60%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Утром и ночью местами туман, северный ветер в горных районах усилится.

Температура воздуха ночью составит 0-5° мороза, днем 2-6° тепла, в горах ночью 10-15° мороза, днем 5-10° мороза. В горных районах дороги покроются гололедицей.