На акциях протеста в Москве и других городах России, которые прошли в рамках «Забастовки избирателей», задержали 350 человек. Большинство из них отпустили из отделений полиции без составления протоколов, сообщает «ОВД-Инфо».

В Москве задержали 16 человек, в том числе Алексея Навального и члена его федерального штаба Николая Ляскина. Их отпустили из отделений полиции накануне. На Ляскина составили протокол о нарушении статьи 20.2 КоАП (нарушение правил проведения митинга), Навального отпустили без протокола под обязательство о явке. Заседание по делу Ляскина состоится позднее 29 января.

В Петербурге задержали 19 человек, их всех впоследствии отпустили. Больше всего задержанных оказалось в Уфе (66 человек), Волгограде (65 человек) и Чебоксарах (51 человек). 31 человек был задержан в Кемерове, 23 человека задержали в Мурманске, еще 13 человек в Петрозаводске. Большинство из них отпустили без составления протоколов.

Накануне, 28 января, акции протеста в рамках «Забастовки избирателей» прошли, по подсчетам организаторов, в 100 городах России. В Москве, по информации МВД, в акции приняли участие около тысячи человек, по всей России — примерно 3,5 тысячи человек. Митинги, по официальным данным, прошли в 46 городах.

Участники акций по всей России выступали в поддержку бойокота выборов президента, запланированных на 18 марта. О проведении бойкота в конце декабря объявил политик Алексей Навальный после того, как ЦИК отказал ему в регистрации кандидатом в президенты.