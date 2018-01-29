Азербайджанский лоукостер «Buta Airways» с 15 мая 2018 года начнет выполнение прямых рейсов по маршруту Баку — Аланья, сообщает турецкое интернет издание haberalanya.com.tr со ссылкой на министра иностранных дел Турции Мевлута Чавушоглу.

Глава МИД Турции сообщил, что на минувшей неделе состоялись переговоры между вице-президентом ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) и вице-президентом по операциям компании TAV, управляющей аэропортом Аланья-Газипаша.

«Стороны уже договорились по коммерческим вопросам, и в ближайшее время состоится подписание договора по открытию рейса. Полеты будут выполняться Buta Airways и начнутся с 15 мая 2018 года», — отмечает издание.

По словам М.Чавушоглу, планируется, что рейсы будут выполняться 3-4 раза в неделю – до конца октября.

Издание сообщает, что М.Чавушоглу инициировал вопрос открытия прямого рейса Баку-Аланья в ходе визита в Азербайджан в сентябре 2017 года. Положительный ответ по данному вопросу от азербайджанской стороны поступил 11 ноября 2017 года, после чего начались переговоры между AZAL и TAV. Об этом информирует «Интерфакс-Азербайджан».