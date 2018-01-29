Директор центра «Евразия» аналитического центра Вашингтона Atlantic Council им. Дину Патрисиу, экс-посол США в Узбекистане и на Украине Джон Хербст рассказал Первому армянскому информационному о своем видении российской-американских отношений и их влиянии на страны Южного Кавказа. Minval.az публикует данное интервью с сокращениями:

– Как вы считаете, антироссийские санкции повлияют на союзников и партнеров России, в том числе на Армению?

– Мы установили довольно серьезные санкции против Кремля за его агрессию против Украины, но мы стараемся использовать эти санкции с умом, ограничивая их влияние, чтобы они не наносили вреда другим странам.

– В интервью «Голосу Америки» вы говорили о том, как санкции против российских военно-промышленных предприятий повлияют на военное сотрудничество России с другими странами. Считаете ли вы, что эти санкции могут действительно ограничить поставки российского оружия партнерам Кремля, в частности Армении и Азербайджану?

– Я сомневаюсь, что санкции США окажут влияние на поставки российского оружия в Армению. Я думаю, что они не повлияют на поставки российского оружия и в Азербайджан.

– Но вы считаете, что эта проблема, ограничение доставки российского оружия и милитаризация стран региона, в стратегическом плане рассматривается в Вашингтоне с точки зрения, чтобы положить конец конфликту и активизировать мирный процесс между Арменией и Азербайджаном? Я имею в виду, что это серьезная проблема, потому что Москва использует продажу оружия как один из рычагов своего главного влияния на Армению и Азербайджан.

– Суть политики Москвы на Южном Кавказе – сделать Россию жизненно важной и незаменимой страной для Еревана и Баку. Она делает себя жизненно важной страной для Армении, поставляя оружие и выступая в качестве гаранта безопасности, например, в случае возможного нападения Турции. Россия пытается стать жизненно важной для Азербайджана, позволяя Армении нарушить территориальную целостность Азербайджана в Нагорном Карабахе и в то же время продавая оружие Азербайджану. Я считаю, что политика Кремля очень цинична. Он не заинтересован в установлении мира в Нагорном Карабахе. Они используют напряженность в зоне конфликта (не войну, а напряженность), чтобы сделать максимальным свое влияние на Южном Кавказе.

– Но ведь США способствуют дипломатическим усилиям России в рамках Минской группы? Как вы объясните этот подход?

– Я думаю, что Соединенные Штаты никогда не уделяли достаточного внимания урегулированию нагорно-карабахского конфликта, и если не будет прилагать активных усилий для решения проблемы, неудивительно, что Соединенные Штаты признают более широкую роль России в этом вопросе, поскольку Россия является единственной страной, которая оказывает влияние на конфликтующие стороны. А Кремль, в свою очередь, хочет управлять ситуацией. Россия допускает, чтобы было напряжение, но не хочет, чтобы была война.

– Как мы можем предотвратить возможную новую войну и добиться прогресса в мирном урегулировании конфликта?

– Мне кажется, что Москва предпочитает, чтобы проблема не была решена, но и войны тоже чтобы не было.

– Должны ли мы ждать активных шагов администрации Трампа в этом вопросе?

– Нет, я не думаю, потому что он не может добиться успеха в этом вопросе. Когда я работал в Госдепе 20 лет назад над такими вопросами, президентом Армении был очень серьезный государственный деятель Тер-Петросян, и я думаю, что он действительно хотел достичь мирного соглашения, но радикальные силы в Ереване и радикальные силы армянской диаспоры не позволили ему заключить сделку с Азербайджаном и вынудили его покинуть этот пост. Я думаю, что это очень печальный факт.

Я знаю, что армяне очень одаренные и талантливые люди. Армения была одной из самых активных и процветающих стран в Советском Союзе. Армяне также очень успешны в Америке, но из-за этой радикальной позиции по карабахскому вопросу они ограничили себя очень неприятным настоящим и будущим.

– А насколько армянская община Америки, лоббирующие организации влияют на политику Белого дома или даже решение Конгресса поддержать Армению во внешней политике и вопросах безопасности?

– Я думаю, что они имеют какое-то влияние, но по-моему, армянская диаспора (я говорю не обо всех, а об активных элементах диаспоры) слишком много времени потратила на вопросы осуждения ужасных событий в Османской империи, достижения международного признания и защиты прав армян, хотя, конечно, я их понимаю, но они не потратили достаточно времени и ресурсов, чтобы понять, как Армения может развиваться и процветать как государство, становясь полноправным членом международного сообщества, а не только как спутник Москвы. Это очень грустно. Американские армяне живут хорошо, потому что они очень талантливы, и они добились процветания в Соединенных Штатах. Было бы здорово, если бы они применили в Армении свой большой потенциал для армянского процветания.