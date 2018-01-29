Вооруженные силы Турции «нейтрализовали 597 террористов» в рамках проведения операции «Оливковая ветвь» в районе Африн на севере Сирии.

Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении турецкого Генштаба.

«ВС в ходе операции «Оливковая ветвь» за минувшую ночь уничтожили 44 цели, среди которых были убежища, схроны с боеприпасами и огневые позиции террористов из отрядов «Сил народной самообороны» (СНС), Рабочей партии Курдистана, партии «Демократический союз» (ДС) и экстремистской группировки «Исламское государство». С момента начала проведения операции «Оливковая ветвь» уничтожено 597 террористов», — говорится в документе.

Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции «Оливковая ветвь» против отрядов СНС (входят в состав вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии») и ДС в Африне, где проживает порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими.