Ассоциация сотрудничества Азербайджана и арабских стран (ААСС) подписала соглашение о сотрудничестве с катарской медиа группой Daru `l-Arab.

Как передает Тренд, соглашение подписали председатель ассоциации Эльшан Рагимов и исполнительный директор медиа группы Джабир Салим аль-Харами.

Согласно договоренности, Daru `l-Arab будет освещать деятельность ААСС в арабской прессе. В рамках соглашения медиа группа также берет на себя обязательства по публикации информаций о развитии в Азербайджане туризма, промышленности, торговли с целью привлечения в страну инвестиций арабских предпринимателей. В частности, будет уделяться внимание публикации материалов о туристическом потенциале Азербайджана, с целью привлечения в страну арабских туристов.

Выступая на мероприятии, Рагимов отметил, что данное соглашение позволит значительно расширить деятельность ассоциации.

«Данное соглашение позволит обеспечить диалог между потенциальными бизнез-партнерами, улучшить информированность о перспективах инвестирования, подготовить различные бизнес-проекты и в целом укрепить отношения между Азербайджаном и арабскими странами», — сказал Рагимов.

Ассоциация сотрудничества Азербайджана и арабских стран действует с 2017 года.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с арабскими странами в 2017 году составил 324,53 миллиона долларов, при этом на экспорт азербайджанских товаров пришлось 259,72 миллиона долларов. В частности, товарооборот с Катаром в отчетный период составил 4,75 миллиона долларов.