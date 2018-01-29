Начальник экспедиции геологического планирования Национальной геологоразведочной службы МЭПР Азербайджана Азиз Гаралов сказал, что ситуация на оползневом участке относительно стабильная.

Как передает АПА, по его словам, сотрудники экспедиции на оползневом участке начнут бурение: «Физические характеристики горных пород и оползневая плоскость будут изучены».

Подчеркнув, что на основании этого будет подготовлена общая информация, начальник экспедиции отметил, что топографическая карта территории уже готова.

Отметим, что оползневой участок «Телебашня» находится в 200-250 метрах юго-восточнее Телебашни. Причиной оползня стали атмосферные осадки и вертикальный разрез склона во время ведения строительных работ. Ширина трещин в оползневой зоне достигает 1 метра, глубина — 7 метров.