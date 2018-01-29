Палата представителей штаба Нью-Мексико (США), приняла резолюцию в связи со 100-летием Азербайджанской Демократической Республики (АДР), сообщили в генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Документ был представлен на пленарном заседании Палаты представителей, выдвинут на голосование и единогласно принят. Почетный консул Азербайджана в Нью-Мексико Арт Макаффи принял участие в пленарном заседании.

В резолюции выделяется, что 100 лет назад азербайджанский народ впервые в мусульманском мире создал светскую и демократическую республику, в короткий временной промежуток провел прогрессивные реформы, впервые дал право голосования женщинам не только в мусульманском мире, но и раньше ряда ведущих мировых стран.

В документе отмечается, что после восстановления независимости Азербайджана в 1991 году США стали одним из первых государств, признавших его и наладивших дипломатические отношения. Кроме того говорится, что США и ООН однозначно признают и поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана. В

В завершении документа Палата представителей штата Нью-Мексико направили поздравление в связи со 100-летием АДР, еще раз категорично поддержали суверенитет, независимость и территориальную целостность в рамках признанных на международном уровне границ, отметили, что документ будет направлен президенту США, спикерам Сената и Палаты представителей, а также конгрессменам США от Нью-Мексико.