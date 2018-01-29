В Сабаильском районе Баку, на Шиховском участке дороги Баку-Сальян произошла цепная авария.

Как передает Report, в результате столкновения «Mercedes», «Hundai» и «Renault» двое человек в последней получили повреждения.

Причиной аварии стало замерзание воды, стекающей с верхней улицы.

На территорию привлечены Мобильный полк полиции МВД и сотрудники ДПС. Правоохранители с целью облегчить движение машин посыпали дороги солью.

Несмотря на регулирование сотрудниками ДПС скорости движения машин, автомобиль марки BMW с государственным регистрационным номером «99-LS-111» наехал на железное ограждение. В результате, машина сильно деформирована.