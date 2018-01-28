Сегодня в Вейк-ан-Зее прошел заключительный, 13-й тур турнира «Tata Steel Chess», в котором выступает азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров.

Как передает «Азериспорт», наш гроссмейстер сыграл вничью с экс-чемпионом мира Вишванатаном Анандом, поделив третье-четвертое места с Владимиром Крамником.

Пары 13-го тура тура:

Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) – Вишванатан Ананд (Индия) 0,5:0,5

Уэсли Со (США) – Хоу Ифань (Китай) 1:0

Максим Матлаков (Россия) – Гэвейн Джонс (Англия) 0,5:0,5

Сергей Карякин (Россия) – Магнус Карлсен (Норвегия) 0,5:0,5

Фабиано Каруана (США) – Петр Свидлер (Россия) 0,5:0,5

Баскаран Адхибан (Индия) – Владимир Крамник (Россия) 0:1

Вэй Йи (Китай) – Аниш Гири (Голландия) 0,5:0,5

Турнирная таблица: Гири, Карлсен — по 9 очков, Крамник, Мамедъяров — 8,5, Ананд, Со — по 8, Карякин — 7,5, Свидлер — 6, Вэй Йи — 5,5, Каруана, Джонс, Матлаков — по 5, Адхибан — 3,5, Хоу Ифань — 2,5.