В Финляндии в воскресенье, 28 января, прошли президентские выборы. После подсчета почти всех голосов избирателей, проголосовавших досрочно, лидирует действующий президент Саули Ниинисте. За него проголосовали 64,4% избирателей. Об этом, согласно информации РБК, сообщил телеканал Yle со ссылкой на результат подсчета голосов, предоставленный окружной избирательной комиссии Хельсинки.

Второй результат у Пекки Хаависто от партии «Зеленые», за которого, по предварительным данным проголосовали 11,2%. На третьем месте кандидат от правой партии «Настоящие финны» Лаура Хухтасаари, которую поддержали около 6% голосовавших досрочно.

Всего в выборах участвовали восемь кандидатов.

На нынешних выборах финские избиратели установили рекорд по досрочному голосованию. Из 4,5 млн зарегистрированных избирателей 36% (1,5 млн), включая президента Ниинисте, проголосовали досрочно. Внутри страны это можно было сделать на почте, в библиотеках и магазинах, за пределами — в посольствах и консульствах.

Все бюллетени проголосовавших досрочно собрали в окружной избирательной комиссии в Хельсинки, где подсчет начали вести с полудня.

Предвыборные опросы общественного мнения задолго до выборов отдавали победу действующему президенту. Согласно поcледнему опросу, проведенному для Helsingin Sanomat, за Ниинисте собирались проголосовать 58% избирателей. Второй результат должен был получить кандидат от партии «Зеленых» Пекка Хаависто (13%).

Получить третий результат мог, согласно опросу, cамовыдвиженец, депутат Европарламента Пааво Вяюрюнен (7%), сразу несколько политиков претендовали на четвертое место: Лаура Хухтасаари от правой партии «Истинные финны», бывший премьер-министр Матти Ванханен от партии «Финляндского центра», ​в конце рейтингов находились Туула Хаатайнен от Социально-демократической партии, Мерья Кюллёнен от «Левого союза» и Нильс Торвальдс от Шведской народной партии.

Президент Ниинисте, комментируя первые результаты выборов, призвал сторонников «не ломать стулья от радости». Вяюронен, комментируя результаты, в телеэфире Yle выразил уверенность, что президента «никто уже не обойдет». Таким образом, президент Финляндии впервые будет избран в первом туре.

На выборы действующий президент пошел как самовыдвиженец, хотя в предыдущих участвовал как кандидат Коалиционной партии. В стране с населением в 5,5 млн человек для выдвижения кандидатуры достаточно собрать 20 тыс. подписей граждан в поддержку. В поддержку Ниинисте собрали 150 тыс. подписей.

Президент Финляндии, по конституции, подписывает законы, но не вмешивается во внутреннюю политику страну. Его полномочия во внешней политике шире — он формирует ее совместно с правительством. В ходе кампании Ниинисте в основном говорил о внутренних проблемах — опасности маргинализации молодежи, необходимости восстановить доверие в обществе.

Одним из главных вопросов внешней политики в Финляндии остается вопрос о НАТО — нужно или нет стране входить в альянс и при каких условиях. ​«Для вступления в альянс нужны определенные причины, — говорил ходе кампании Ниинисте — Одной из таких причин может стать решение Швеции присоединиться к НАТО. Если это произойдет, то Финляндии, вероятно, придется пересмотреть свою позицию по данному вопросу» (цитата по Yle). Одним из главных своих успехов во внешней политике президент Финляндии ставил сохранение связей с Россией после присоединения Крыма и начала кризиса в отношениях Москвы с Европейским союзом. «Отношения с Россией настолько хорошие, насколько это возможно с учетом крымских событий и санкций, которые нас разъединяют. Однако у нас есть много общего с восточным соседом, и это сотрудничество мы будем развивать», — обещал Ниинистё.