Как ранее сообщалось, в рамках операции «Оливковая ветвь» от террористов PYD/PKK очищена стратегически важная гора Бурсея на северо-востоке Африна.

К вечеру 28 января, части ВС Турции и отряды Сирийской освободительной армии (СОА) выбили террористов из селения Кастел Джундо к югу от горы Бурсея, говорится в сообщении Генштаба ВС Турции.

В рамках операции «Оливковая ветвь», ранее в пяти районах Африна были освобождены 14 населенных пунктов и четыре стратегически важные высоты – в целом 18 объектов.

Отряды сирийской оппозиции и части ВС Турции обеспечили, в частности, контроль над селениями Шенгал, Зехран, Бали Кей, Курни, Хай Оглу, Хефтар, Урса, Курдо в районе Бюльбюль, селами Эдаманлы, Али Бекки, Билал Кей, Омер Ушагы, Мамел Ушагы в районе Раджу, селением Хамам в районе Мерсидес.

Генштаб ВС Турции сообщил, что по состоянию на 28 января, число террористов PKK/KCK/PYD-YPG и ДЕАШ, нейтрализованных в сирийском Африне, достигло 557. Только за последние сутки на северо-западе Сирии уничтожено 57 террористов, отметили в Генштабе.

ВВС Турции в рамках операции «Оливковая ветвь» в Африне в воскресенье нанесли удары еще по 20 объектам террористов PKK/KCK/PYD-YPG и ДЕАШ. Все 13 самолетов, задействованных в операции в Африне, вернулись на аэродромы базирования.