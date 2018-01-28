Пять человек погибли в воскресенье в результате стрельбы на автомобильной мойке в американском штате Пенсильвания.

Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на местную полицию.

По его данным, трагедия разыгралась в городе Мелкрофт в 80 километрах от Питтсбурга в 03:00 по местному времени.

В полиции также отметили, что еще один человек был ранен. Пока неизвестно, пострадал ли виновник стрельбы.