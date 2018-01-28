В ходе поисков пропавшего траулера «Восток», на борту которого также находились азербайджанцы, обследовано 40 тыс. кв. км акватории Японского моря, обнаружить новых следов судна и экипаж не удалось.

Об этом сообщило Федеральное агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).

«Пошли четвертые сутки поисков в Японском море — люди не найдены. В районе поиска в 100 милях на юго-восток от мыса Гамова, где было зафиксировано последнее срабатывание аварийного буя «Коспас-Сарсат», частично изменился состав группировки судов», — говорится в сообщении.