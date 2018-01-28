Президент Турции заявил, что операция «Оливковая ветвь» в Африне не преследует цели захвата территорий Сирии.

«Мы не стремимся к захвату сирийских земель, однако хотим помочь вернуться на родину 3,5 миллионам беженцев, находящихся ныне в Турции», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя ход антитеррористической операции на северо-западе Сирии.

По словам Эрдогана, военнослужащие ВС Турции, проявившие героизм в ходе операции «Щит Евфрата», ныне ведут успешную борьбу в Африне.

Президент Турции заявил, что операция в Африне направлена также на защиту интересов мирных жителей Сирии. «Жители селений Африна благодарят нас, заявляя, что с приходом турецкой армии в районе наконец-то воцарится безопасность. История повторяется», — констатировал Эрдоган (цитата по «Анадолу»).

Глава государства раскритиковал далее противников антитеррористической операции «Оливковая ветвь». «Тем самым, эти лица негласно поддерживают насилие и давление на жителей Сирии, закрывают глаза на деятельность террористов в регионе», — сказал турецкий лидер.