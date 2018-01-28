Сегодня азербайджанский футбольный клуб «Кяпаз» провел третий товарищеский матч в рамках сборов в Анталье (Турция).

Как сообщает «Азериспорт», подопечные Юниса Гусейнова встречались с польской «Ягелонией».

Первый тайм был прерван из-за драки на 43-й минуте. В тот момент арбитр матча сказал, что гянджинский клуб не хочет продолжить встречу. Однако, после перерыва «Кяпаз» вышел на поле.

КЯПАЗ (Азербайджан) – ЯГЕЛЛОНИЯ (Польша) — 1:8 (0:7)

Стартовый состав «Кяпаза»: Сергей Литовченко, Шахрияр Алиев, Шахрияр Рагимов, Турал Джалилов, Игорь Коротецкий, Диего Соуза, Гиули Манджагалдзе, Тарзин Джахангиров, Ромал Гусейнов, Мурад Саттарлы, Дарио.

Во втором тайме на поле вышел Турал Рзаев.