Британская разведка «пришла в ярость» после заявлений министра обороны страны Гэвина Уильямсона о готовящейся агрессии со стороны России. Об этом рассказали газете The Sunday Times источники в военных кругах, передает РИА Новости.

Подобная реакция объясняется тем, что Уильямсон в своих заявлениях мог использовать засекреченную информацию, в том числе полученную от союзников Великобритании. В результате эти партнерские контакты оказались под угрозой.

Другой собеседник издания подчеркнул, что озвученные министром прогнозы и данные являются дилетантскими, а военная разведка не желает спекуляций и паники. «Никто никогда не заходил так далеко в количественных оценках потенциального риска смерти людей в случае разрушительной атаки на британскую инфраструктуру со стороны России или любой другой враждебно настроенной страны», — подчеркнул он.