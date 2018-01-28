Как сообщает RT со ссылкой на The Sun, несмотря на свои заявления, что он счастлив в Испании, португалец намерен сменить клуб в летнее трансферное окно.
Роналду может стать частью сделки по трансферу в «Реал» полузащитника «Челси» Эдена Азара.
Как сообщает RT со ссылкой на The Sun, несмотря на свои заявления, что он счастлив в Испании, португалец намерен сменить клуб в летнее трансферное окно.
Роналду может стать частью сделки по трансферу в «Реал» полузащитника «Челси» Эдена Азара.
Дата: 2018/01/28 18:15
Раздел: Спорт
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