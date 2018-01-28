На акциях в поддержку «Забастовки избирателей» Алексея Навального по всей России задержаны более 180 человек, сообщает «Медуза».

Больше всего задержанных, по данным правозащитников, в Уфе и Мурманске — там задержали по 40 человек. В Москве задержаны не менее 15 человек. Задержания также прошли в Туле, Кемерове, Томске, Санкт-Петербурге и других городах.

При этом о массовых задержаниях в Москве и Санкт-Петербурге пока не сообщалось.

В Москве политика Алексея Навального задержали практически сразу после выхода на Тверскую улицу.

Навальный объявил о «забастовке избирателей» после того, как его не допустили до выборов президента.

28 января в десятках российских городов прошли митинги в рамках акции «Забастовка избирателей», объявленной политиком Алексеем Навальным. На улицы вышли жители Южно-Сахалинска, Магадана, Владивостока, Иркутска, Кемерово, Новосибирска, Челябинска, Ижевска, Омска, Якутска, Красноярска, Самары, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Воронежа, Казани, Москвы и других городов.