Турецкие ВС очистили стратегически важную гору Бурсейа в сирийском Африне от террористов ПКК и PYD (сирийское отделение ПКК).

Об этом сообщает агентство Анадолу.

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