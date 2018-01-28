Турецкие ВС очистили стратегически важную гору Бурсейа в сирийском Африне от террористов ПКК и PYD (сирийское отделение ПКК).
Об этом сообщает агентство Анадолу.
Читайте также: Армия Турции захватила в Африне стратегическую высоту
Турецкие ВС очистили стратегически важную гору Бурсейа в сирийском Африне от террористов ПКК и PYD (сирийское отделение ПКК).
Об этом сообщает агентство Анадолу.
Читайте также: Армия Турции захватила в Африне стратегическую высоту
Дата: 2018/01/28 16:11
Раздел: Новость
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