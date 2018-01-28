В Агсу задержаны три человека, занимавшиеся незаконной охотой.
Как передает Report, задержанные охотились на животных, попавших в «Красную книгу».
Задержанных за незаконную охоту обнаружили на территории заповедника.
В Агсу задержаны три человека, занимавшиеся незаконной охотой.
Как передает Report, задержанные охотились на животных, попавших в «Красную книгу».
Задержанных за незаконную охоту обнаружили на территории заповедника.
Дата: 2018/01/28 16:30
Раздел: Азербайджан, Происшествия
Просмотров:
173
Разыскиваются владеющие информацией
По факту ведется расследование
Первый тайм был прерван из-за драки
Официальной информации в связи с задержкой других рейсов нет
Иранская авиакомпания возвращается в Азербайджан
Прогноз погоды на завтра
Программа была организована кружком «Хазафрем» и генконсульством Азербайджана в Стамбуле
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Афганистана Мухаммаду Ашрафу Гани.
Очередная провокация армянских террористов