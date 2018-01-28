Журналистка Ксения Собчак, баллотирующаяся в президенты России, посетила столицу Чечни Грозный и вступила в конфликт во время прогулки по улицам города. Трансляция посещения Собчак Грозного опубликована на ее канале в YouTube.
Журналистка заказала кофе на улице, однако подошедший неизвестный мужчина начал ее оскорблять.
«Зачем вы кофе пьете, кофе вреден для лошадей», – заявил он и поинтересовался целью визита Собчак в Чечню.
Кандидат в президенты ответила, что мужчинам нехорошо таким тоном разговаривать с женщинами.
«С вами можно. Вы не с добрыми целями приехали… Я знаю о ваших истинных намерениях. Я не хочу, чтобы вы находились в нашей республике. Мы и так нахватались хлопот из-за таких людей как вы», – заявил неизвестный.
На место конфликта подошли еще мужчины, которые начали поддерживать неизвестного или снимать происходящее на телефоны.
«Это общественное место, но республика наша…», – заявил он. В этом время из-за его спины другой мужчина закричал «кобыла, у…бывай домой».
Собчак подчеркнула, что находится в своей стране, Российской Федерации.
«Никто не рад вам. Я за весь народ. Я представитель Чеченской республики, я гражданин. Кому нужно все знают меня. Я чеченец», – заявил мужчина.
Журналистка ответила, что не хочет ругаться.
«Вы сказали то, что сказали. Хорошего вам дня», – подытожила она. Инцидент — с 23.35.