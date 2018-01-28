Прощание с народной артисткой России Людмилой Сенчиной прошло в Санкт-Петербурге. Траурная панихида прошла в Театре музыкальной комедии.

Во время траурной церемонии на панихиде озвучили телеграмму президента России Владимира Путина.

В последний путь Сенчину проводило много поклонников. В зале театра их встречали записи её коронных песен.

— Людмила Сенчина была символом Санкт-Петербурга. Наш сердечный долг — увековечить её память, — сказал в прощальном слове председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. Его слова приводит «Лайф».

После панихиды горожане долгими аплодисментами проводили певицу. Траурная процессия продолжилась в соборе Владимирской иконы Божией Матери, где прошло отпевание артистки.

Напомним, что Людмила Сенчина будет похоронена на Смоленском кладбище, как она и хотела.