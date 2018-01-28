Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 29 января.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменно облачная погода, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Однако ночью местами выпадет снег. Северо-восточный ветер будет заменен юго-восточным, который временами будет усиливаться. Ночью в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается 0-4, днем 1-4 градусов тепла.

В Нахчыванской Автономной Республике будет без осадков, местами ожидается туман. Временами усилится северный ветер. Температура воздуха ночью 3-8° мороза, в горных районах — 11-14° мороза, днем 0-5° тепла.

В Верхнем Карабахе: Ханкенды, Шуша, Хождалы, Ходжавенд, Губадлы, Зянгилан, Лачын, Кяльбяджяр, а также в Дашкясян-Гядябякской районах в основном без осадков. Однако ночью местами ожидается снег. Местами будет туман, будет дуть умеренный восточный ветер. Температура ночью 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла. Есть вероятность того, что дороги замерзнут.

В Газахе, Гяндже, Гёранбойском, Тертерском, Агдамском, Фюзулинском, Джабраилском районах в основном без осадков. Однако ночью местами ожидается снег. Утром местами будет туман, будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью будет 1-6° мороза, днем- 9-13° тепла. Есть вероятность того, что ночью и утром дороги замерзнут.

В Балакянском, Гахсом, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязянском, Шабранском, Хызынском, Губинском, Хачмазском, Гусагском районах в основном без осадков. Однако ночью местами ожидается снег. Утром местами будет туман, в горных районах усилится умеренный восточный ветер. Температура воздуха 5-10° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в горных районах ночью 10-15° мороза, днем 0-5° мороза. Есть вероятность того, что дороги замерзнут.

В Цетральном аранском районе: Мингячевир, Евлах, Гёйчай, Агдаш, Кюрдямир, Имишли, Агджабеди, Бейляган, Сабирабад, Билясувар, Саатлы, Ширван, Гаджигабул, Сальян, Нефтчала в основном без осадков. Однако в ночные часы местами пойдут осадки, вероятно пойдет снега. Местами будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 0-5° мороза, днем 2-6° тепла.Есть вероятность того, что утром и ночью дороги замерзнут.

В Масаллинском, Йардымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах в основном без осадков. В горах будет туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 0-4° мороза, днем — 1-6° тепла. Вероятно, дороги покроются льдом.