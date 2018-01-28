Житель Сванетии несколько лет не выпускает из дома своих детей.

У Амирана Девнозашвили и его жены, живущих в селе Цхмерули Лентехского района, восемь детей: трое сыновей и пятеро дочерей. Самый старший ребенок в семье – 21-летняя девушка, самый младший – семилетний мальчик. Дети не ходят в школу и никогда не разговаривают с другими людьми. Исключение делается только для двоих из них, которые болеют сахарным диабетом и по необходимости посещают врачей.

Ранее семья жила в Рустави и Тбилиси, но и там отец не допускал никаких контактов детей с окружающим миром — по его словам, чтобы спасти их от негативного влияния. «Я воспитываю своих детей лучше, чем в школе. Мои методы лучше», — приводит его слова «Новости-Грузия».

Учебу в школе Девнозашвили считает бесполезной, а знания, которые там даются, — лишними.

Жители Цхмерули, куда необычная семья переехала несколько лет назад, обеспокоены судьбой детей, ставших затворниками поневоле. Они постоянно предпринимали попытки их освободить и пытались переубедить отца, но безуспешно.

Ограничение свободы и запрет на получение образования нарушают законы Грузии. Однако до сих пор ни полиция, ни социальные службы не смогли изменить ситуацию к лучшему. Повлиять на Девнозашвили пытались соцработники, директор местной школы и даже священник, однако мужчина стоит на своем.